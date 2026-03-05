ترامب عن إمكانية تعيين ابن خامنئي مرشدًا في إيران: "يضيّعون وقتهم"

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يرى وجوب مشاركته شخصياً في اختيار القائد الجديد لإيران، تماماً كما حدث قبل نحو شهرين في فنزويلا.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تراقب فيه أجهزة المخابرات الأميركية التقارير التي تفيد بأن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، برز ضمن أهم المرشحين لخلافته.

وأضاف ترامب، في تصريح هاتفي لموقع أكسيوس الإخباري، اليوم الخميس، "إنهم يضيعون وقتهم. ابن خامنئي ليس من الوزن الثقيل. يتعين أن أشارك في التعيين، كما حدث مع ديلسي في فنزويلا"، في إشارة إلى ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، التي أقر الرئيس الأميركي أن واشنطن وضعتها في مكانه بعد اختطافه من قصره بكاراكاس في بداية يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه يرفض قبول قائد إيراني جديد قد يواصل سياسات خامنئي نفسها، والتي قال إنها ستدفع الولايات المتحدة إلى العودة للحرب "خلال خمس سنوات".

وتابع "نجل خامنئي غير مقبول بالنسبة لي. نريد شخصاً سيجلب الوئام والسلام إلى إيران".

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي قاد إيران منذ عام 1989، قد اغتيل في ضربات السبت مع بدء العدوان الإسرائيلي-الأمريكي. ويعد نجله مجتبى خامنئي من أبرز المرشحين لخلافته، وهو من أكثر الشخصيات نفوذا في الجمهورية الإسلامية، كما يُطرح اسم حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، كخليفة محتمل.

وبعد اغتيال المرشد الأعلى، تولى مجلس قيادة انتقالي إدارة البلاد إلى حين انتخاب قائد دائم من قبل مجلس خبراء القيادة. وتضم القيادة الانتقالية الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، وعضو مجلس صيانة الدستور علي رضا أعرافي.

المصدر / وكالات