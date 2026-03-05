الصحة في غزة: 3 شهداء وإصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين أون لاين

05 مارس 2026 . الساعة 19:08 بتوقيت القدس
شهداء العدوان على غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء يوم الخميس، بوصول 3 شهداء وإصابة إلى مشافي القطاع، خلال 24 ساعة ماضية.

وأشارت الوزارة، في تقريرها اليومي، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة".

وارتفع إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة منذ الـ 11 من أكتوبر الماضي، إلى 636 شهيدًا، إلى جانب 1704 إصابات بجروح متفاوتة. بينما انتشلت الطواقم الطبية 753 جثمان شهيد.

وبينت الوزارة، أن العدد التراكمي لشهداء العدوان على قطاع غزة قد ارتفع إلى 72120 شهيدًا، بالإضافة لـ 171802 مصاب، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

