إصابة مواطنين باعتداء مستوطنين شرق طوباس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصيب مواطنان في اعتداء لمستوطنين، مساء اليوم الأربعاء، على المواطنين في خربة يرزا شرق طوباس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في طوباس، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين باعتداء مستوطنين على المواطنين في خربة يرزا شرق طوباس، إحداهما لمسن.

وأضافت أن المستوطنين اعتدوا على طاقمها أثناء محاولة وصوله إلى يرزا لنقل الإصابات.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثف جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال وتخريب الممتلكات وهدم المنازل والمنشآت، إضافة إلى التهجير وتوسيع الاستيطان.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1121 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألفاً و700، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتل.