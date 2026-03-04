اشتباكات عنيفة... حزب اللَّه يوسِّع ضرباته ضدَّ الاحتلال ويحقق إصابات مباشرة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية، اليوم الأربعاء، ردًا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف عشرات المدن والبلدات، بما فيها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأعلنت المقاومة، في أحدث بياناتها، استهداف قوّة من جيش العدو الإسرائيلي تقدمت من تلة الحمامص المُحتلّة في جنوب لبنان لدعم القوّة التي وقعت في الكمين في الحارة الجنوبيّة لمدينة الخيام، بصلية صاروخية، فيما لا تزال الاشتباكات في الحارة الجنوبية مُستمرة.

وفي بيان منفصل، دكت المقاومة تجمعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة برشقة صاروخية، عند الساعة الخامسة مساءً، بعد رصد تحركات عسكرية في المنطقة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات المستهدفة، ما استدعى تدخل المروحيات لإجلاء المصابين.

وفي بيان آخر، أفادت المقاومة بأنها رصدت تحرك قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه الحارة الجنوبية لمدينة الخيام، حيث قام مجاهدوها عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتفجير عبوة ناسفة في القوة المتقدمة قبل الاشتباك معها بشكل مباشر، مؤكدة وقوع إصابات في صفوفها.

كما أعلنت المقاومة تنفيذ هجمات بالطائرات المسيّرة الانقضاضية استهدفت قاعدة "رامات ديفيد" الجوية، إلى جانب قاعدة "تل هشومير" التي تُعد مقر قيادة أركان الجيش الإسرائيلي جنوب شرق تل أبيب.

وفي عملية أخرى، استهدفت رادارات منظومة "القبة الحديدية" وقاعدة "عين شيمر" بواسطة مسيّرات انقضاضية.

ميدانيًا، أعلنت المقاومة استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" في قرية حولا بالأسلحة المناسبة محققة إصابة مباشرة، كما استهدفت ناقلة جند إسرائيلية في المنطقة ذاتها وحققت إصابة مباشرة أيضًا.

وأكدت المقاومة أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق واسعة في لبنان، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع هجوم صاروخي متزامن باتجاه "إسرائيل" من قبل حزب الله وإيران للمرة الثانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المقاومة أيضًا استهداف مقر شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) وسط فلسطين المحتلة بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة اثنين من جنوده بجروح متوسطة جراء تعرض قوة تابعة له لصاروخ مضاد للدروع جنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان نشره على منصة شركة "إكس" الأمريكية إن "جنديين من اللواء 401 أصيبا بجروح متوسطة اليوم الأربعاء، نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه قواتنا العاملة في منطقة جنوب لبنان".

وأشار إلى أنه جرى نقل الجنديين إلى المستشفى وإبلاغ عائلتيهما، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي عدوانه على لبنان، مخلفًا شهداء وإصابات وحالة نزوح في صفوف المواطنين جراء أوامر الإخلاء الجديدة لسكان بلدات في لبنان وتوسع رقعة القصف.

وقال ​متحدث باسم ‌وزارة الصحة اللبنانية إن ​الهجمات ​الإسرائيلية على لبنان خلال يومين ​أدت إلى استشهاد ما لا ​يقل ​عن 70 شخصًا وإصابة ‌246 ⁠آخرين.