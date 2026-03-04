اليونيسف: 7 أطفال قُتلوا ونحو 18 ألفاً نزحوا خلال 24 ساعة في لبنان

فلسطين أون لاين

04 مارس 2026 . الساعة 18:57 بتوقيت القدس
...
من نزوح الأهالي بعد سلسلة غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان وإنذار البلدات للإخلاء
وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في لبنان أن سبعة أطفال قُتلوا وأُصيب 38 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما نزح نحو 18 ألف طفل بين ليلة وضحاها نتيجة تصاعد أعمال العنف.

وأضافت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن نحو 60 ألف لبناني نزحوا من جنوب لبنان، خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 18 ألف طفل.

وأشارت المنظمة الى أن أكثر من 12 ألف عائلة لجأت إلى 300 مركز إيواء جرى افتتاحها في مختلف المناطق اللبنانية، مؤكدة أن العديد من هذه المراكز بلغ طاقته الاستيعابية القصوى.

وبينت أن خطة استجابة "اليونيسف" تتطلب تمويلا بقيمة 48 مليون دولار للوصول إلى مليون شخص من المحتاجين، في حين لم يؤمن حتى الآن سوى 16 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب.

