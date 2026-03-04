لليوم الخامس تواليًا.. الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان المبارك.

ومنع الاحتلال المصلين من التواجد في المسجد، بزعم إعلان حالة الطوارئ وسط انتشار مكثف لقواتها في محيطه وأبواب البلدة القديمة، ومنع المواطنين من الدخول إلى باحاته.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المسجد الأقصى صباح السبت، وأجبرت المصلين على مغادرته، كما منعت أداء صلاتي العشاء والتراويح فيه.

ويأتي إغلاق المسجد الأقصى، بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال فرض إغلاق على الضفة الغربية، بعد ساعات من هجوم واسع شنته "إسرائيل" والولايات المتحدة على إيران.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في بيان إن "المسجد الأقصى مغلق وفارغ من المصلين بعد إعلان حالة الطوارئ الصادرة عن تعليمات الجبهة الداخلية ومنع التجمهر".

وأشار إلى "إغلاق المحال التجارية باستثناء محال المواد التموينية والمخابز". وأضاف أن قوات الاحتلال المنتشرة في باب الساهرة المؤدي إلى البلدة القديمة من القدس منعت دخول المقدسيين إلى البلدة باستثناء سكانها.





المصدر / فلسطين أون لاين