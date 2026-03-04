البقاء في غزة: خيار اقتصادي قبل أن يكون موقفًا عاطفيًا

في ظل ما يمر به قطاع غزة من حروب متكررة، وضغوط اقتصادية خانقة، وواقع معيشي قاسٍ، أصبح التفكير في الهجرة حلمًا يراود شريحة واسعة من الشباب والأسر الباحثة عن الأمان والاستقرار وفرص العمل. غير أن قراءة المشهد من زاوية اقتصادية أعمق تكشف أن البقاء في غزة ليس مجرد صبر على الواقع، بل خيار استراتيجي يحمل أبعادًا تنموية واقتصادية طويلة المدى.

الهجرة كحل فردي لا تعالج المشكلة الاقتصادية

الهجرة غالبًا ما تُقدَّم باعتبارها الطريق الأقصر نحو تحسين مستوى المعيشة، لكنها في الحقيقة تمثل حلًا فرديًا لمشكلة جماعية. فعندما يغادر أصحاب الكفاءات والمهارات، يخسر الاقتصاد المحلي أهم عناصره الإنتاجية: رأس المال البشري.

اقتصاديًا، تعتمد أي عملية إعادة بناء بعد الحروب على ثلاثة عناصر رئيسية:

1. الإنسان المؤهل.

2. المبادرة المحلية.

3. إعادة تدوير رأس المال داخل المجتمع.

وعندما يهاجر الشباب، تتراجع القدرة الإنتاجية المحلية، ويزداد الاعتماد على المساعدات بدلًا من خلق اقتصاد قائم على العمل والإنتاج.

غزة بعد الحرب: اقتصاد الفرص غير المرئية

رغم الدمار، فإن مرحلة ما بعد الحروب تاريخيًا تُعد من أكثر الفترات التي تولد فرصًا اقتصادية. فإعادة الإعمار تعني:

• طلبًا مرتفعًا على المهن والخدمات.

• نشوء مشاريع صغيرة ومتوسطة جديدة.

• توسعًا في القطاعات الرقمية والعمل عن بعد.

• ظهور احتياجات جديدة لم تكن موجودة سابقًا.

كل شهيد أو مهاجر يترك خلفه فراغًا اقتصاديًا ومهنيًا يحتاج إلى من يملأه. وهذا لا يُقال من باب القسوة، بل من منطق اقتصادي بحت: الأسواق لا تبقى فارغة، بل تعيد تشكيل نفسها بسرعة.

الغربة ليست ضمانًا اقتصاديًا

تُظهر التجارب العالمية أن الهجرة لا تعني دائمًا النجاح الاقتصادي. فالمهاجر يبدأ غالبًا من الصفر، ويواجه تحديات اللغة والقانون والعمل منخفض الأجر وارتفاع تكاليف المعيشة والعزلة الاجتماعية.

وفي كثير من الحالات، يتحول الدخل الأعلى ظاهريًا إلى قدرة ادخارية محدودة بسبب كلفة الحياة المرتفعة، بينما يفقد الفرد شبكة الدعم الاجتماعي التي كانت تشكل عنصر أمان اقتصادي في وطنه.

بمعنى آخر، الفارق الحقيقي ليس في مكان الرزق، بل في كيفية استثماره.

الحروب ليست حكرًا على مكان واحد

التاريخ الاقتصادي الحديث يثبت أن عدم الاستقرار لم يعد ظاهرة محصورة في منطقة بعينها. فقد شهد العالم خلال السنوات الأخيرة أزمات وحروبًا ونزاعات في مناطق متعددة، أثرت حتى على الاقتصادات الكبرى.

وهذا يعيد طرح سؤال مهم:

هل الهجرة هروب من الخطر أم انتقال إلى نوع آخر من عدم اليقين؟

الاستقرار المطلق لم يعد متوفرًا في أي مكان، بينما يبقى الانتماء المجتمعي أحد أهم عناصر الصمود الاقتصادي والنفسي.

البقاء كاستثمار طويل الأجل

البقاء في غزة اليوم يمكن قراءته كاستثمار مستقبلي، لأن:

• تكلفة البدء بالمشاريع أقل مقارنة بالخارج.

• المنافسة المهنية أقل نتيجة الهجرة.

• الحاجة للخدمات والابتكار مرتفعة.

• فرص العمل الحر والعمل الرقمي في توسع مستمر.

إن الاقتصاد المحلي، رغم ضعفه، يملك ميزة نادرة: مساحات واسعة للأفكار غير المستغلة.

تنوع مصادر الدخل كبديل للهجرة

لم يعد الدخل مرتبطًا بالمكان الجغرافي فقط. الاقتصاد الرقمي أتاح فرصًا جديدة مثل:

• العمل الحر عبر الإنترنت.

• الخدمات الاستشارية عن بعد.

• التجارة الإلكترونية.

• التعليم والتدريب الرقمي.

• الخدمات المحاسبية والإدارية الدولية.

وهذا يعني أن الإنسان يمكنه العمل عالميًا وهو مقيم محليًا.

الرزق مفهوم اقتصادي وإيماني

في النهاية، الاقتصاد يفسر السلوكيات والأسواق، لكنه لا يفسر الرزق بالكامل. فالتجارب الإنسانية تؤكد أن فرص الحياة لا ترتبط دائمًا بالموقع الجغرافي بقدر ما ترتبط بالسعي والاجتهاد.

سواء كان الإنسان في غزة أو في الغربة، يبقى رزقه مقسومًا بقدر الله، لكن الفرق الحقيقي يكمن في أثر وجوده: هل يشارك في بناء مجتمعه أم يكتفي بالبحث عن النجاة الفردية؟

خلاصة

البقاء في غزة ليس إنكارًا للمعاناة، بل اعتراف بأن إعادة البناء تحتاج إلى أهلها. فالأوطان لا تُبنى بعد الحروب بالأموال فقط، بل بالناس الذين يختارون البقاء والعمل رغم الألم.

قد تبدو الهجرة حلًا سريعًا، لكنها ليست دائمًا الخيار الأفضل اقتصاديًا أو إنسانيًا. أما البقاء، رغم صعوبته، فقد يكون الطريق الأعمق نحو الاستقرار الحقيقي والمشاركة في صناعة مستقبل جديد لغزة — مستقبل يصنعه من آمن بأن الأرض أولى بأهلها، وأن البناء يبدأ بمن بقي لا بمن رحل.

