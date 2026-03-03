فلسطين أون لاين

بالفيديو ترامب: سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا

03 مارس 2026 . الساعة 21:32 بتوقيت القدس
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا بعد رفضها السماح للجيش الأمريكي باستخدام قواعدها في مهام مرتبطة بالغارات على إيران.

وأضاف ترامب للصحافيين خلال اجتماع مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس “موقف إسبانيا سيئ جدا”، مشيرا إلى ‌أنه طلب من ‌وزير الخزانة سكوت بيسنت “وقف جميع الاتفاقات” مع إسبانيا.

وأردف ‌قائلا “سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا. لا نريد أي علاقة معها”.

 

المصدر / وكالات
#أمريكا #ترامب #إسبانيا #الحرب على إيران

