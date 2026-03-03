ترامب: سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا بعد رفضها السماح للجيش الأمريكي باستخدام قواعدها في مهام مرتبطة بالغارات على إيران.

وأضاف ترامب للصحافيين خلال اجتماع مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس “موقف إسبانيا سيئ جدا”، مشيرا إلى ‌أنه طلب من ‌وزير الخزانة سكوت بيسنت “وقف جميع الاتفاقات” مع إسبانيا.

وأردف ‌قائلا “سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا. لا نريد أي علاقة معها”.

Trump: "Spain has been terrible. I told Scott to cut off all dealings with Spain. They said we can't use their bases. We could use their bases if we want. We could just fly in and use it. Nobody is gonna tell us not to use it." pic.twitter.com/aOBmrzGcxo — Aaron Rupar (@atrupar) March 3, 2026

المصدر / وكالات