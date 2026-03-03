أردوغان: لسنا محايدين في المسائل الإنسانية وقضايا منطقتنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء يوم الثلاثاء، إن بلاده ليست محايدة في المسائل المتعلقة بالمنطقة والقضايا الإنسانية، مشيرًا إلى أن أنقرة تقف إلى جانب السلام والاستقرار والقيم العالمية.

وأضاف أردوغان، خلال مأدبة إفطار مع نواب البرلمان في العاصمة أنقرة، "المبادئ التي ترمز إليها منظومة الأمم المتحدة تحولت إلى أصنام يلتهمها مؤسسوها عند الجوع"، مردفًا: إن "الذين كانوا ينظّرون علينا لسنوات في القانون وحقوق الإنسان والحريات يتجاهلون اليوم هذه القيم ولا يرون بأسا في انتهاكها".

وأكد الرئيس أردوغان أن العالم بأسره، وليس المنطقة فحسب، يمر بفترة حرجة، مشيرا إلى فقدان المؤسسات والمنظمات الدولية فعاليتها، واضطراب توازن القوى تدريجيا والابتعاد عن دور الدبلوماسية التقليدية.

وأوضح أردوغان أن النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية بدأ يتصدع من جذوره، وأن العالم أصبح شديد الانفجار عند أدنى شرارة، وأن الظلم العالمي يتعمق بشكل متزايد ويصبح مزمنا.

وحول العدوان على طهران، قال أردوغان:"إن عالمنا ينجرف بسرعة نحو عصر فوضوي تسود فيه القوة الغاشمة وقانون الأقوياء"، مؤكدًا أن حكومته ستظل حذرة لضمان عدم لحاق أذى بأي من مواطني تركيا البالغ عددهم 86 مليون نسمة.