محافظة القدس: 20 مخططًا استيطانيًا في القدس خلال فبراير

03 مارس 2026 . الساعة 20:54 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر فبراير/شباط الماضي دفع مشاريعها الاستيطانية في المدينة، معلنة عن 20 مخططًا استيطانيًا جديدًا، في إطار سياسة توسع ممنهجة لتعزيز السيطرة على القدس.

وقالت محافظة القدس، في تقريرها الشهري لرصد الانتهاكات، إن المخططات الاستيطانية شملت البناء والاستيلاء على الأراضي والتوسعة الاستعمارية، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسات تهدف إلى تكريس واقع ديمغرافي وجغرافي جديد في المدينة.

وبحسب التقرير، جرى إيداع 7 مخططات استيطانية، وهي المرحلة التي تسبق المصادقة النهائية، وتتضمن بناء 613 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 960 دونمًا.

كما صدق الاحتلال على 5 مخططات أخرى لبناء 51 وحدة استيطانية على مساحة 40 دونمًا، إضافة إلى طرح مخطط للمناقصة يشمل إنشاء 231 وحدة استيطانية.

وفي سياق متصل، وثّقت المحافظة 47 اعتداء نفذها مستوطنون خلال الشهر ذاته، بينها 9 اعتداءات جسدية، أحدها أسفر عن استشهاد الشاب نصر الله أبو صيام من بلدة مخماس شمالي القدس.

وتنوعت الاعتداءات بين إطلاق نار، وإحراق ممتلكات، وإغلاق طرق، وملاحقة رعاة، واقتحام منازل وتخريبها، إضافة إلى اعتداءات على كنائس، في ظل ما وصفته بحماية مباشرة من قوات الاحتلال.

واعتبرت المحافظة أن هذه الحماية تعكس تكامل الأدوار بين الجماعات الاستيطانية والحكومة الإسرائيلية اليمينية، بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض الوضع القائم في القدس.

