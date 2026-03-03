الأمم المتحدة تدعو إلى التحقيق في الهجوم "المروع" على مدرسة في إيران

فلسطين أون لاين

03 مارس 2026 . الساعة 14:07 بتوقيت القدس
وصفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة الهجوم بالمروع

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القوى المسؤولة عن الهجوم على مدرسة للبنات في إيران إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في الواقعة، دون أن تسمي الجهات المنفذة.

ووصفت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوضية، الهجوم بأنها "مروع"، مؤكدة في مؤتمر صحفي بجنيف أن المفوض السامي فولكر تورك يطالب بإجراء تحقيق سريع ونزيه لتحديد ملابسات الهجوم. وأضافت أن عبء التحقيق يقع على عاتق القوات التي نفذت العملية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم الإيرانية أن "إسرائيل" نفذت ثلاث غارات متتالية على المدرسة الابتدائية الخاصة للبنات "شجرة طيبة" في مدينة ميناب يوم الأحد الماضي، ما أدى إلى استشهاد 165 طالبة.

وتأتي هذه الغارات في سياق العدوان المستمر على إيران، ما يزيد من المخاوف بشأن سلامة الأطفال والمرافق التعليمية، ويضع الضغوط على المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين وأماكن التعليم من النزاعات المسلحة.

