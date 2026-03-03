أرامكو وقطر للطاقة تتخذان إجراءات استباقية بسبب أزمة مضيق هرمز

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن شركة أرامكو السعودية تدرس بدائل لتصدير النفط عبر خط أنابيب يمتد إلى البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على مضيق هرمز الحيوي، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة وتأثيراتها المحتملة على حركة شحن النفط العالمي.

ووفق المصادر، تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي أرامكو لتأمين عمليات التصدير وضمان استمرارية تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية، في حال تفاقم الأوضاع الإقليمية أو حدوث أي اضطرابات تؤثر على مرور ناقلات النفط عبر المضيق الاستراتيجي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة قطر للطاقة عن وقف إنتاج عدد من منتجاتها في قطاعات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والتحويلية، دون الإفصاح عن مدة التوقف أو حجم التأثير المتوقع على الأسواق. وتشير التحركات إلى إجراءات احترازية تتخذها الشركات الكبرى في قطاع الطاقة لمواجهة أي اضطرابات محتملة قد تؤثر على سلسلة الإمدادات.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه القلق الدولي بشأن أمن إمدادات الطاقة، في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، وما قد يترتب عليها من انعكاسات على حركة التصدير وأسعار النفط على الصعيد العالمي. كما أنها تسلط الضوء على الإجراءات الاستباقية التي تتخذها شركات النفط الكبرى لضمان الاستقرار في الأسواق وتجنب أي اختلالات مفاجئة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو نقص الإمدادات.

وبينما يراقب المستثمرون والحكومات هذه التطورات عن كثب، يظل مضيق هرمز أحد أهم النقاط الاستراتيجية في العالم للطاقة، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط، ما يجعل أي تهديد لأمنه عاملاً حاسماً في تحديد أسعار النفط وأسواق الطاقة العالمية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إغلاق مضيق هرمز، وذلك مع بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ومنع السفن من الإبحار عبره، وقام باستهداف السفن وحاملات النفط التي حاولت العبور متجاهلة القرار.

المصدر / فلسطين أون لاين