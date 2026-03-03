فلسطين أون لاين

631 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار وحصيلة الإبادة الإجمالية ترتفع لـ 72,116

03 مارس 2026 . الساعة 13:18 بتوقيت القدس
أداء صلاة الجنازة على أحد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة (تصوير: تامر قشطة)

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن 18 شهيدًا تم انتشالهم وإصابتين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار بغزة، بلغ إجمالي عدد الشهداء 631 شهيدًا فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,700، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 753 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,116 شهيدًا و 171,798 إصابةَ، منوهة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

