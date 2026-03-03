شن الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء، غارات جوية وقصفا مدفعيا ونسفًا للمنازل، في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ومساء اليوم، أعلنت مصادر محلية بارتقاء شهيد على الأقل وإصابة آخرين في انفجار مخلفات الاحتلال وسط خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وصباح اليوم، استشهاد الشاب باسم ناجح سعيد السقا برصاص الاحتلال في منطقة السطر الشرقي، شمال مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي خان يونس، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل مدينة غزة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار بغزة، بلغ إجمالي عدد الشهداء 631 شهيدًا فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,700، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 753 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,116 شهيدًا و 171,798 إصابةَ، منوهة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

