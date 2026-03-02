فلسطين أون لاين

أعرافي: مقاومة إيران تمضي كما خطط لها الشهيد السيد خامنئي

02 مارس 2026 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
عضو مجلس القيادة المؤقت في إيران الشيخ علي رضا أعرافي
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكّد عضو مجلس القيادة المؤقت في إيران، الشيخ علي رضا أعرافي، اليوم الاثنين، أنّ المقاومة الحالية لإيران في مواجهة العدوان الأميركي- الإسرائيلي تمضي كما خطط لها قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران الشهيد السيد علي خامنئي.

وقال أعرافي في تصريحات للتلفزيون الإيراني إنّه "من دون أدنى شك الشعب الإيراني سينتصر"، ولفت إلى أنّ "إيران تمرّ في مرحلة مصيرية، ويمكن تجاوزها بنجاح بمساعدة الشعب الإيراني".

طالع المزيد: آية الله الأعرافي.. ماذا نعرف عن المكلف بمهام المرشد الأعلى؟

وأمس الأحد، عقد مجلس القيادة الإيراني المؤقت، اجتماعه الثاني، بعدما أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني تشكيله وفقاً للدستور.

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، يوم الأحد، عن تعيين آية الله الأعرافي لتولي مهام المرشد الأعلى الإيراني داخل مجلس القيادة المؤقت إلى جانب الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي".

ويشرف مجلس القيادة المؤقت على إدارة شؤون الجمهورية إلى حين انتخاب المرشد الأعلى الجديد.

ويُعد أعرافي أحد أبرز المرشحين لخلافة علي خامنئي ليكون المرشد المقبل للجمهورية الإسلامية.

