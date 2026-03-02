وفاة زوجة خامنئي متأثرة بجروحها في العدوان على طهران

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهدت منصورة خوجاستي باقرزادة، زوجة المرشد الإيراني علي خامنئي في العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي وقع يوم السبت الماضي.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، يوم الإثنين، باستشهاد زوجة المرشد الإيراني منصورة خوجاستي، متأثرة بجراحها نتيجة العدوان المتواصل على طهران.

وفجر الأحد، أعلن التلفزيون الإيراني، رسميًا اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في عدوان أمريكي إسرائيلي استهدف البلاد السبت.

وقال التلفزيون الإيراني، إن "قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي استشهد" في العدوان الأمريكي الإسرائيلي المتواصل منذ صباح السبت على البلاد.





من جانبها، أفادت "ارنا" الإيرانية الرسمية، بأن خامنئي استشهد إثر العدوان الإسرائيلي الأمريكي صباح السبت.

فيما قالت وكالة "أنباء فارس"، أن المرشد الإيراني استشهد في مكتبه وهو على رأس عمله خلال ساعات صباح السبت.

وذكرت الوكالة، أن ابنة خامنئي وصهره وحفيده قتلوا أيضاً خلال العدوان الإسرائيلي الأمريكي.

وقالت جميعة الهلال الأحمر الإيرانية في بيان لها إنّ إجمالي الضحايا بلغ 555 شخصاً منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أنّ الهجمات طاولت 131 مدينة إيرانية، مؤكدة أن أكثر من 100 ألف من فرق الإغاثة والإنقاذ تواصل عملياتها في حالة تأهب قصوى.