ارتفاع ضغط الدم: "القاتل الصامت" الذي يؤثر على كل أعضاء الجسم

يعاني الكثير من البالغين حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، لكن هناك الكثير منهم لا يعلمون أنهم مصابون بهذه الحالة، وفقًا لتقديرات أطباء القلب. ويُعدّ ارتفاع ضغط الدم من أهم الأمراض المزمنة القابلة للوقاية، إذ يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى والسكتات الدماغية.

قالت الدكتورة تامار بولونسكي، طبيبة القلب في جامعة شيكاغو: "ارتفاع ضغط الدم يؤثر على العديد من أعضاء الجسم، لكنه غالبًا يظل صامتًا حتى تظهر مضاعفاته".

أثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم

الشرايين: يؤدي إلى تضخمها وصلابتها، مما يزيد خطر السكتة الدماغية وتمزق الشريان الأورطي.

القلب: يسبب تضخم عضلة القلب وفشل القلب المزمن، نتيجة جهد القلب المستمر لضخ الدم.

المخ: عامل رئيسي للسكتات الدماغية، وقد يؤثر طويل المدى على الوظائف الإدراكية ويُسهم في الخرف.

العينان: يؤدي إلى اعتلال الشبكية وفقدان البصر بسبب ضعف تدفق الدم إلى الشبكية والأعصاب البصرية.

الأعضاء التناسلية: قد يسبب ضعف الانتصاب وفقدان الرغبة الجنسية نتيجة انخفاض تدفق الدم.

الكلى: يزيد الضغط على الكبيبات والأوعية الدقيقة، ما قد يؤدي إلى أمراض الكلى المزمنة.

الأرجل: يفاقم مرض الشرايين المحيطية ويؤثر على القدرة على المشي والنشاط البدني.

الوقاية والسيطرة

على الرغم من المخاطر، يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم من خلال:

فحص ضغط الدم بانتظام لاكتشاف المرض مبكرًا.

اتباع نظام غذائي صحي للقلب مثل نظام DASH الذي يعتمد على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

ممارسة النشاط البدني بانتظام والإقلاع عن التدخين.

استخدام الأدوية وفق وصفة الطبيب لخفض ضغط الدم إلى مستويات آمنة.

قال الدكتور جون بيسوجنانو من جامعة ميشيغان: "مع العلاج والتغييرات في نمط الحياة، يمكننا خفض ضغط الدم لدى غالبية المرضى إلى مستوى معقول جدًا"، مؤكدًا أن المراقبة المنتظمة هي المفتاح لتجنب المضاعفات الخطيرة.

المصدر / وكالات