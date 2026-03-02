صاروخ "بيت شيمش" يخترق الملجأ ويوقع قتلى ويثير مخاوف حول التحصينات

أفادت صحيفة هآرتس الاثنين بأن التحقيق الأولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي كشف أن الصاروخ الذي استهدف ملجأً في مدينة "بيت شيمش" مساء أمس الأحد كان محمّلًا بـ"مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، ما مكّنه من اختراق التحصينات، رغم مطابقة الملجأ للمعايير الرسمية المعتمدة.

وأوضح التحقيق أن الإصابة كانت مباشرة على الملجأ، مما أدى إلى اختراق الهيكل المحصن بالكامل، في سابقة تثير تساؤلات واسعة حول قدرة الملاجئ الحالية على تحمل ضربات مماثلة مستقبلاً.





يذكر أنه أمس الأحد، أدى سقوط الصاروخ الإيراني في "بيت شيمش" إلى مقتل تسعة إسرائيليين على الأقل وإصابة العشرات، وتدمير المباني السكنية المحيطة، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية. وقد أفادت فرق الإنقاذ بوجود عالقين تحت الأنقاض وسط حالة هلع بين الإسرائيليين.

وقد أشارت التقارير إلى أن الصاروخ تجاوز أنظمة الدفاع الجوي، ما أثار نقاشًا حول فعالية منظومات الدفاع المدنية والملاءمة الواقعية للملاجئ في مواجهة الصواريخ الباليستية الحديثة، والتي تحمل رؤوسًا حربية ثقيلة قادرة على إحداث دمار واسع حتى داخل التحصينات المصممة للحماية.

المصدر / فلسطين أون لاين