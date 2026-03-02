تراجع حاد في شحنات النفط عبر مضيق هرمز وتكدس مئات الناقلات

مع بلوغ المخاطر الأمنية في مضيق هرمز ذروتها نتيجة الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، توقفت حركة ناقلات النفط تماما، وتكدس أكثر من 700 سفينة على جانبي المضيق.

ويعد هذا الممر البحري الواقع عند مدخل الخليج العربي شريانا استراتيجيا يربط صادرات الشرق الأوسط من النفط والغاز الطبيعي المسال بالأسواق العالمية عبر بحر عُمان والمحيط الهندي.

ويمر عبر المضيق نحو 20 بالمئة من الاستهلاك العالمي اليومي للنفط، أي ما يقارب 20 مليون برميل، معظمها من السعودية والإمارات والعراق والكويت وإيران.

وتتجه نسبة كبيرة من هذه الإمدادات إلى دول آسيوية، من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

وأُغلق مضيق هرمز فعلياً عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، السبت، حيث رفعت شركات التأمين تكاليفها نظراً لارتفاع المخاطر، ما دفع شركات تشغيل السفن إلى تعليق عبورها المضيق.

وبحسب تحليل أجرته شركة "كيبلر" لتحليل البيانات الآنية، عبرت 15 ناقلة تحمل 21 مليون برميل من النفط الخام ومشتقاته مضيق هرمز الجمعة، وارتفع العدد السبت إلى 18 ناقلة تحمل 21.6 مليون برميل.

ومع تصاعد التوتر في المنطقة، لم تعبر مضيق هرمز سوى 3 ناقلات الأحد، وعلى متنها 2.8 مليون برميل من النفط الخام ومشتقاته.

وبلغ متوسط حجم النفط الخام ومشتقاته المنقولة يومياً عبر مضيق هرمز هذا العام 19.8 مليون برميل.

وبذلك، شهدت صادرات النفط عبر المضيق انخفاضا حادا بنسبة 86 بالمئة في الأول من مارس/ آذار مقارنةً بالمتوسط اليومي.

المصدر / وكالات