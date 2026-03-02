فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صاروخ "بيت شيمش" يخترق الملجأ ويوقع قتلى ويثير مخاوف حول التحصينات

الاحتلال يعتقل 525 فلسطينياً بينهم 21 امرأة و37 طفلاً خلال فبراير

تراجع حاد في شحنات النفط عبر مضيق هرمز وتكدس مئات الناقلات

آخر التطورات.. العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران

قفزة قياسية في أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 25% بفعل الحرب

لليوم الثالث على التوالي.. الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى

استعدادا لتوسيع عدوانه.. جيش الاحتلال يبدأ حشد 100 ألف جندي احتياط

موجات صاروخية ومسيرات مكثفة أظهرت حدود الاعتراض وكلفة الاستنزاف

مع تصاعد العدوان على إيران.. الذهب يقفز فوق 5,300 دولار للأونصة

بين الكفاءة والمرونة.. أيهما الأفضل: ميزة الخصوصية في S26 Ultra أم واقي الشاشة؟

استهداف مكتب بنيامين نتنياهو بهجوم صاروخيّ إيرانيّ

02 مارس 2026 . الساعة 12:23 بتوقيت القدس
...
رئيس حكومة الاحتلال المطلوب للعدالة الدولية بنيامين نتنياهو

استهدفت الصواريخ الإيرانية مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضمن الموجة العاشرة من هجمات صواريخ خيبر.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، إنَّ مكتب رئيس الوزراء المجرم للكيان الإسرائيلي ومقر قائد القوات الجوية التابعة له تعرض لهجوم صاروخي مكثف من قبل القوات المسلحة الإيرانية، ضمن الموجة العاشرة من هجمات صواريخ خيبر.

وأكد الحرس الثوري أنَّ مصير رئيس وزراء الكيان الصهيوني يكتنفه الغموض.

وأشار إلى أن الهجمات الصاروخية الإيرانية الناجحة تركزت على الأراضي المحتلة في الموجة العاشرة على مقر الحكومة الصهيونية، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الهجمات ومعلومات إضافية لاحقًا.

اقرأ أيضًا: الصواريخ الإيرانية تستهدفُ مجمعًا حكوميًا في "تل أبيب"

ويتواصل العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران لليوم الثالث على التوالي، فيما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أنّ إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أغرق المنطقة في الفوضى بـ'آماله الكاذبة'، وهو الآن قلقٌ من وقوع المزيد من الخسائر في صفوف القوات الأميركية".

المصدر / فلسطين أون لاين/ وكالات
#الحرب على غزة #مكتب بنيامين نتنياهو #القصف الصاروخي الإيراني #استهداف مكتب بنيامين نتنياهو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة