استهداف مكتب بنيامين نتنياهو بهجوم صاروخيّ إيرانيّ

استهدفت الصواريخ الإيرانية مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضمن الموجة العاشرة من هجمات صواريخ خيبر.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، إنَّ مكتب رئيس الوزراء المجرم للكيان الإسرائيلي ومقر قائد القوات الجوية التابعة له تعرض لهجوم صاروخي مكثف من قبل القوات المسلحة الإيرانية، ضمن الموجة العاشرة من هجمات صواريخ خيبر.

وأكد الحرس الثوري أنَّ مصير رئيس وزراء الكيان الصهيوني يكتنفه الغموض.

وأشار إلى أن الهجمات الصاروخية الإيرانية الناجحة تركزت على الأراضي المحتلة في الموجة العاشرة على مقر الحكومة الصهيونية، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الهجمات ومعلومات إضافية لاحقًا.

ويتواصل العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران لليوم الثالث على التوالي، فيما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أنّ إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أغرق المنطقة في الفوضى بـ'آماله الكاذبة'، وهو الآن قلقٌ من وقوع المزيد من الخسائر في صفوف القوات الأميركية".

المصدر / فلسطين أون لاين/ وكالات