قفزة قياسية في أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 25% بفعل الحرب

02 مارس 2026 . الساعة 12:24 بتوقيت القدس
العقود الأوروبية تقفز 25% بعد إغلاق مضيق هرمز

 شهدت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية ارتفاعا ملحوظا، بعدما تسبب العنف المتصاعد في الشرق الأوسط، في إثارة مخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة العالمية.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الاثنين، بأن العقود الآجلة القياسية قفزت بنسبة تصل إلى 25%، لتسجل بذلك أكبر زيادة منذ أغسطس/آب 2023، بعد توقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بصورة شبه كاملة خلال مطلع الأسبوع الجاري.

جدير بالذكر أن الممر المائي الضيق يعد طريقا ملاحيا رئيسيا للطاقة، حيث ينقل نحو خمس صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم. كما شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا أيضا.

وبينما تستورد الدول الآسيوية معظم وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الذي يتم شحنه من الشرق الأوسط، من شأن أي اضطراب في إمدادات الطاقة أن يزيد من حدة المنافسة على مصادر الطاقة البديلة، ما سيتسبب في رفع الأسعار عالميا، بما في ذلك في أوروبا.

المصدر / وكالات
#الغاز الطبيعي #الحرب على إيران

