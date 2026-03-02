استعدادا لتوسيع عدوانه.. جيش الاحتلال يبدأ حشد 100 ألف جندي احتياط

بدأ الاحتلال الإسرائيلي حشد 100 ألف جندي احتياط، في إطار الاستعدادات لتوسيع نطاق عدوانه الراهن ليشمل أكثر من إيران ولبنان.

وقال موقع “واللا” الإخباري العبري في خبر مقتضب الاثنين: "بدأت وحدات الاستخبارات العسكرية عملية تعبئة لجنود الاحتياط كجزء من الاستعدادات لبروز مسارح عمليات إضافية وتوسيع نطاق الحرب".

والأحد، أعلن جيش الاحتلال أنه يستعد لاستيعاب نحو 100 ألف جندي احتياط تم استدعاؤهم، ليكثف استعداداته في القطاعات كافة ضمن عملية "زئير الأسد"، في إشارة إلى عدوان متواصل على إيران.

والاثنين، أعلن جيش الاحتلال إطلاق "معركة هجومية" في مواجهة حزب الله، ودعا إلى "الاستعداد لأيام عديدة من القتال".

وشن جيش الاحتلال غارات جوية على ضاحية بيروت الجنوبية والجنوب اللبناني، خلفت 31 شهيدًا و149 جريحًا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وفجرًا، قصف حزب الله بصواريخ ومسيرات موقعًا عسكريًّا إسرائيلية، ردًا على اعتداءات "تل أبيب" شبه اليومية على لبنان واغتيالها المرشد الإيراني علي خامنئي.

ومنذ صباح السبت، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة عدوانًا عسكريًّا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.