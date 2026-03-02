مع تصاعد العدوان على إيران.. الذهب يقفز فوق 5,300 دولار للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب بقوة، الاثنين 2 مارس/آذار 2026، لتتجاوز مستوى 5,300 دولار للأونصة في أعلى قفزة لها منذ أكثر من أربعة أسابيع، وسط تصاعد التوترات بعد العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران الذي أدى إلى اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.

وسجّل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 1.88% ليصل إلى 5,376 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 2.7% إلى 5,389 دولارًا.

قلق عالمي يدفع نحو الملاذات الآمنة

ووفق محللي الأسواق، فإن وتيرة التصعيد الحالية تتجاوز الجولات السابقة من التوتر، مع احتمال استمرار عدم اليقين لفترة طويلة، ما يعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في "كابيتال دوت كوم"، إن “المواجهة الراهنة تحمل دوافع قوية للاستمرار، وهو ما يدعم ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة”.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار 0.27%، ما زاد الضغط على الذهب عبر رفع كلفته على حائزي العملات الأخرى.

موجة صعود ممتدة منذ 2025

ويمتد الارتفاع الحالي لمسار تصاعدي بدأ في 2025، حين قفز الذهب 64% مدعومًا بمشتريات مكثفة من البنوك المركزية وتدفقات قوية على صناديق المؤشرات، إلى جانب توقعات بتخفيف السياسة النقدية الأميركية.

ويرى المحلل المستقل روس نورمان أن المعدن الأصفر أصبح "مرآة واضحة للقلق العالمي"، مرجّحًا إعادة تسعيره عند مستويات قياسية جديدة مع دخول المنطقة مرحلة جديدة من الغموض الجيوسياسي.

المعادن النفيسة الأخرى

وتزامن صعود الذهب مع ارتفاع في بقية المعادن، حيث:

صعدت الفضة 1.3% إلى 95 دولارًا للأونصة.

ارتفع البلاتين 0.8% إلى 2,383 دولارًا.

قفز البلاديوم 2.3% إلى 1,826 دولارًا.

