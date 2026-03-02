بين الكفاءة والمرونة.. أيهما الأفضل: ميزة الخصوصية في S26 Ultra أم واقي الشاشة؟

تُعتبر إحدى أبرز مزايا هاتف Galaxy S26 Ultra الجديد من "سامسونغ" هي ميزة "شاشة الخصوصية" الجديدة، وهي ميزة مُدمجة في مكونات الجهاز تتحكم في كيفية توزيع الضوء من خلال وحدات البكسل في الشاشة للحفاظ على خصوصية الشاشة.

لكن ما مدى فعالية "شاشة الخصوصية"؟ وهل تُضاهي واقي الشاشة التقليدي المخصص للخصوصية؟.

وقام موقع "أندرويد أوثورتي" باختبار مدى فعالية ميزة "شاشة الخصوصية" عن طريق تثبيت واق شاشة عالي الجودة مخصص للخصوصية على هاتف Galaxy S25 Ultra، ومقارنته بالميزة المدمجة في الهاتف، بحسب تقرير للموقع المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وكان واقي الشاشة المخصص للخصوصية في الواقع أفضل في منع الأشخاص من رؤية محتوى الشاشة.

ومع ذلك، فإن استخدام هاتف Galaxy S26 Ultra أسهل بكثير، حيث إن واقيات شاشة الخصوصية تتميز بملمس غير لامع يجعل تمرير الإصبع عليها أقل سلاسة مقارنة بزجاج شاشة الهاتف.

علاوة على ذلك، تميل واقيات الشاشة التقليدية إلى جعل الشاشة مظلمة أكثر بشكل عام، وهذا الانخفاض في سطوع الشاشة يؤثر بشكل مباشر على تجربة المشاهدة، خاصةً عند مشاهدة الأفلام أو التقاط الصور.

وبما أن واقيات الشاشة هذه مصممة لتثبت بشكل شبه دائم على شاشة الهاتف، فلا يمكن للمستخدم إيقاف تشغيلها عند عدم الحاجة إليها ثم إعادة تفعيلها عند الحاجة.

لذلك يفرض استخدام واقي شاشة للخصوصية بعض القيود التي يجب على المستخدم تقبلها إلى أن يقرر الاستغناء عنها نهائيًا.

على الجانب الآخر، بما أن ميزة شاشة الخصوصية في Galaxy S26 Ultra يمكن التحكم بها عبر البرمجيات، يستطيع المستخدم تعطيلها بسهولة عند عدم الحاجة إليها.

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدم تطبيق الميزة على تطبيقات محددة وحتى على أجزاء معينة من الشاشة، مما يمنح المستخدم مرونة وتحكمًا أكبر بكثير في تجربة الاستخدام بالكامل.

لذا، فعلى الرغم من أن ميزة "شاشة الخصوصية" في هاتف Galaxy S26 Ultra أقل كفاءة في حماية خصوصية المستخدم مقارنةً بواقيات الشاشة المخصصة للخصوصية، تظل الميزة خيارًا أكثر متعة وفائدة بكثير للمستخدم.

وستفي هذه الميزة بالغرض لمعظم المستخدمين، ولكن من يحتاجون إلى أعلى مستوى من الخصوصية في جميع الأوقات قد يجدون واقي الشاشة المخصص للخصوصية مفيدًا أكثر

المصدر / وكالات