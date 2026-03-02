أفادت مصادر عبرية، ظهر يوم الاثنين، إصابة مستوطنين جراء سقوط صاروخ إيراني في بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة.

وفي حصيلة أولية، أصيب 23 مستوطنًا بينهم إصابتان خطيرتان جراء سقوط صاروخ إيراني في بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة.

وقالت بلدية بئر السبع إن صاروخًا إيرانيًا سقط بشكل مباشر وأوقع إصابات في المنطقة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر عبرية عن وقوع دمار واسع بمحيط مطار بن غوريون جرّاء سقوط صاروخ إيراني.

وأعلن حرس الثورة في إيران، يوم الاثنين، أنّ الموجة العاشرة من عملية "وعد صادق 4" شهدت تنفيذ مناورة بصواريخ "خيبر".

وقال الحرس في بيان صحفي إنّ المناورة بصواريخ "خيبر" أفضت إلى "تصعيد واسع النطاق في استهداف الأراضي المحتلة".

وأشارت إلى أنّ أهداف هذه الموجة شملت هجوماً مركزاً على المجمع الحكومي للاحتلال في "تل أبيب"، واستهداف مراكز عسكرية وأمنية في حيفا، وكذلك ضرب أهداف في القدس الشرقية.

وتابع البيان: "سبق أن حذرنا من توسيع نطاق الهجمات ضد قواعد ومناطق الأعداء المعتدين، ونؤكد أن صفارات الإنذار في "إسرائيل" لن تتوقف".

كما أوصى الحرس سكان الأراضي المحتلة بالابتعاد عن محيط القواعد العسكرية والمقار الأمنية والحكومية ومغادرتها على وجه السرعة.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة معاريف العبرية منذ بداية الحرب على إيران، تم نقل 777 إسرائيلياً إلى المستشفيات، منهم 86 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج في أقسام الطوارئ.

ودوت صافرات الإنذار في نهاريا، الجليل الأعلى، كريات شمونة، صفد، مستوطنات قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية، والجولان السوري المحتل، وسط تحذيرات من تسلل طائرات دون طيار.

وتجددت صافرات الإنذار بشكل متكرر في محيط البحر الميت، إصبع الجليل، بيت هيلل، ومناطق واسعة شمال فلسطين المحتلة، مع رصد تسلل طائرات مسيّرة من لبنان، بينها مسيّرة من طراز "شاهد".

وتوسعت رقعة الإنذارات لتشمل القدس، الخليل، بيت لحم، تل أبيب، عسقلان، هرتسيليا، نتانيا، ديمونا، بئر السبع، النقب، وأوفيكم، إضافة إلى غلاف غزة.

وسُمع دوي انفجارات ضخمة في سماء فلسطين المحتلة، في ظل محاولات التصدي للصواريخ الإيرانية، بينما أفادت تقارير بسماع انفجارات في الوسط دون تفعيل صافرات إنذار.

المصدر / فلسطين أون لاين