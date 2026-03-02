برشلونة في مهمة شبه مستحيلة أمام أتلتيكو لحجز بطاقة نهائي كأس الملك

يستضيف برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في مواجهة حاسمة يسعى خلالها الفريق الكتالوني لتعويض خسارته الثقيلة ذهاباً برباعية نظيفة، بينما يتطلع الروخيبلانكوس لتأكيد تفوقه وبلوغ المباراة النهائية.

ويدخل برشلونة اللقاء أمام مهمة معقدة، إذ يحتاج إلى الفوز بفارق خمسة أهداف للتأهل مباشرة، أو بأربعة أهداف لفرض شوطين إضافيين. ورغم صعوبة التحدي، يعوّل المدرب هانز فليك على الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد تصدر الدوري الإسباني، والانتصار العريض على فياريال (4-1)، في مباراة شهدت تسجيل لامين يامال أول “هاتريك” في مسيرته الاحترافية.

وتلقى الفريق دفعة معنوية بعودة الثلاثي ماركوس راشفورد، ورافينيا، وبيدري من الإصابة، ما يمنح الجهاز الفني خيارات هجومية أوسع، في ظل استمرار غياب الهداف روبرت ليفاندوفسكي بداعي الإصابة، وإيقاف المدافع إريك جارسيا.

أتلتيكو بأفضلية فنية وذهنية

في المقابل، يخوض أتلتيكو المواجهة بأفضلية واضحة بعد سيطرته المطلقة على لقاء الذهاب في ملعب ميتروبوليتانو، حيث قدّم أداءً متكاملاً هجومياً ودفاعياً. ويسعى فريق المدرب دييجو سيميوني إلى الحفاظ على توازنه الدفاعي المعتاد، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة لاستغلال اندفاع برشلونة المتوقع.

ويبرز المهاجم جوليان ألفاريز كأحد أبرز أوراق أتلتيكو الرابحة، بعدما سجل هدف الفوز القاتل في المباراة الأخيرة أمام ريال أوفييدو، ما يعزز ثقة الفريق قبل موقعة الإياب.

الغيابات المؤثرة

برشلونة: روبرت ليفاندوفسكي، أندرياس كريستنسن، فرينكي دي يونج (إصابة)، وإريك جارسيا (إيقاف).

أتلتيكو مدريد: جوني كاردوسو، وبابلو باريوس (إصابة).

التشكيل المتوقع

برشلونة:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

الدفاع: كونديه، كوبارسي، مارتن، بالدي.

الوسط: بيدري، أولمو، لوبيز.

الهجوم: يامال، رافينيا، فيران توريس.

أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: موسو.

الدفاع: روجيري، هانكو، بوبيل، مولينا.

الوسط: كوكي، يورينتي، سيميوني، لوكمان.

الهجوم: جوليان ألفاريز، ألكسندر سورلوث.