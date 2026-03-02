إيران تعلن استشهاد 170 طالبة ومدرسًا بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي

فلسطين أون لاين

02 مارس 2026 . الساعة 10:31 بتوقيت القدس
موقع غارة جوية استهدفت مدرسة للبنات في منطقة ميناب بمحافظة هرمزغان جنوب إيران

 أعلنت وزارة التعليم الإيرانية، الاثنين، مقتل 170 طالبة ومدرسًا جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ فجر السبت.

جاء ذلك في بيان للوزارة حول محصلة ضحايا قطاع التعليم في البلاد، جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية المتواصلة.

وكان التلفزيون الحكومي الإيراني أعلن السبت استشهاد 153 طالبة بغارة أمريكية إسرائيلية على مدرسة ابتدائية للبنات بمنطقة ميناب في محافظة هرمزغان.

ومنذ صباح السبت، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة عدوانًا عسكريًّا على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة تجاه "إسرائيل" ومواقع وقواعد أمريكية في دول خليجية.

وأطلقت "تل أبيب" وواشنطن العدوان رغم إحراز إيران تقدمًا في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني ومسؤولين أمريكيين.

وهذه المرة الثانية التي تنقلب فيها "إسرائيل" على مسار التفاوض الإيراني الأمريكي، بعد عدوانها الأول في يونيو/ حزيران 2025.

المصدر / وكالات
