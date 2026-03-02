"بينهم سيدة وأسرى محررون".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تركزت في شمال الضفة، وطالت 35 مواطناً على الأقل، بينهم سيدة وثلاثة أطفال وعدد من الأسرى المحررين، وذلك عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها وتحويل بعض المناطق إلى نقاط تحقيق ميداني.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عسكر القديم والجديد، واعتقلت الشاب بكر مسلم من مخيم عسكر الجديد، ومؤيد جودة من قرية عراق التايه، وعنان قادوس من قرية عراق بورين، ومحمد أمجد الهندي من اللبن الشرقية. كما اعتقلت من عسكر البلد شرق المدينة كلاً من: كمال رامز مياله، عهد سرحان دويكات، جهاد ناصر دويكات، رامي طلال دويكات، وفايق فهمي أبو عيشة.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة حبلة: الأسير المحرر علي أحمد الجدع، والأستاذ معاذ محمد عودة، والشيخ زهران خروب، وتوفيق عودة، وبلقيس اللحام. كما اعتقلت من مدينة قلقيلية: إسلام زيد، وعمير عبد الحكيم أبو حامد، وعمران أبو حامد، وماجد سامر زهران.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد الشنار، وشادي ماهر أبو ديه، والدكتور براء بدير، ومعتصم شلباية، إضافة إلى الأسير المحرر براء يوسف زايد من بلدة عنبتا شرق المحافظة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال من قرية كفر مالك وهم: مراد خلف، ومحمد منير نعيم، ووديع أسامة سعدة، كما اعتقلت تامر شوامرة من حي أم الشرايط في مدينة البيرة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فضل زين وإسماعيل زين من مسافر يطا جنوباً، وأعادت اعتقال الأسير المحرر أحمد أكرم جودة من مخيم الفوار.

كما اعتقلت قوات الاحتلال باسل زهران من مخيم قلنديا شمال القدس، وعمر عارف بشارات ومحمد عبد الله بني عودة من خربة الحديدية في الأغوار الشمالية، إضافة إلى مراد خزيمية من بلدة قباطية جنوب جنين.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى