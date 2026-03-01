القسام تنعى خامنئي وقيادات إيرانية: دعمه شكّل ركيزة أساسية في تطوّر المقاومة وتكتيكاتها

نعت قيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إلى أمتنا الإسلامية وقيادة الجمهورية الإسلامية وشعبها، استشهاد علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران وثلة من إخوانه القادة.

وقالت القسام في بيان الأحد: "ننعى القائد خامنئي والقادة العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع الإيراني، على شمخاني أمين مجلس الدفاع الإيراني واللواء محمد باكبور قائد الحرس الثوري الإيراني، واللواء عبد الرحيم الموسوي رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية، الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني الأمريكي الهمجي على إيران".

وأشارت إلى أن القائد الشهيد علي خامنئي مثّل الداعم الرئيس لمحور المقاومة ولفلسطين ومجاهديها، "كيف لا وقد كان كل ما قدمته الجمهورية الإسلامية لعقودٍ من دعمٍ وإسنادٍ لشعبنا ومقاومتنا وفي القلب منها كتائب القسام، بقرارٍ مباشرٍ منه وتحت رعايته الكاملة".

وأكدت أن هذا الدعم الكبير والإسناد لمسيرة المقاومة، شكّل عاملًا أساسيًا ومهمًا أسهم في تطور المقاومة وتكتيكاتها، وصولًا إلى الإبداع العظيم الذي سطرته في "طوفان الأقصى"، والصمود الأسطوري لعامين كاملين في وجه أعتى قوى الظلم في المنطقة.

وتابعت "لقد أدرك الشهيد خامنئي وإخوانه أن مواقفهم الشجاعة ووقوفهم الصلب خلف فلسطين ومقاومتها لن يكون بلا ثمن، ولكنهم تحدَوا رغم ذلك الصهاينة ومِن خلفهم أمريكا، وترجموا حبهم لفلسطين وإسنادهم لشعبها ومجاهديها بالدم لا بالكلمات، ليلتحقوا بكوكبةٍ عظيمةٍ من الشهداء القادة والمقاتلين الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله على طريق القدس".

وأكدت أن هذه التضحيات ستكون فرصةً لتدفيع الصهاينة ثمنًا كبيرًا على جرائمهم بحق أمتنا، ومجازرهم بحق شعبنا الفلسطيني، مضيفة: "يقيننا أن غطرسة أعدائنا وعلوهم الكبير هي مقدمةٌ للزوال والتتبير".

المصدر / فلسطين أون لاين