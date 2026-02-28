كتائب القسام تعلن تضامنها مع إيران وتحذر من تداعيات أوسع

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة “العدوان الصهيوأمريكي”، مشددة على أن الهجوم يشكل امتدادا لمسار التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الكتائب في بيان عسكري، يوم السبت، إن العدوان على إيران يأتي في سياق، استهداف كل الأطراف التي دعمت فلسطين ومقاومتها، وربطت بين الهجوم الأخير والتصعيد الذي شهدته المنطقة خلال العامين الماضيين، بما في ذلك العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة وجبهات إقليمية أخرى.

وأكدت الكتائب تضامنها مع الشعب الإيراني، وقدمت التعازي لضحايا الهجوم، معربة عن ثقتها بقدرة القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري على الرد، ومباركة عملية “الوعد الصادق 4” ردا على الهجوم.

ودعت الكتائب شعوب المنطقة إلى الوقوف إلى جانب إيران، مشددة على أن التصعيد الراهن يتجاوز طابعه الثنائي ليطال، مجمل الإقليم، محذرة من تداعيات أوسع في حال استمرار المواجهة.

ويأتي هذا الموقف بعد عدوان واشنطن وتل أبيب على إيران، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة متعددة الساحات، في وقت تتواصل فيه الحرب في غزة بتداعيات إنسانية وأمنية عميقة على الداخل الفلسطيني والإقليم.

المصدر / فلسطين أون لاين