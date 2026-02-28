مشرعون أميركيون يهاجمون ترامب لشن "حرب غير مصرح بها" ضد إيران

عارض مسؤولون أميركيون العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران، السبت، موجّهين الانتقادات لإقدام واشنطن على ذلك.

وقال النائب الجمهوري، توماس ماسي، إنّها "أعمال حربية غير مصرّح بها من قبل الكونغرس".

بدوره، قال السيناتور الديمقراطي، روبن غاليغو، إنّه "ينبغي ألّا يدفع أبناء الطبقة العاملة ثمناً باهظاً لتغيير نظام وحربٍ لم تُوضَّح أسبابها أو تُبرَّر للشعب الأميركي".

وأضاف غاليغو أنّه "بإمكاننا دعم الحركة الديمقراطية والشعب الإيراني من دون إرسال جنودنا إلى حتفهم".

من جانبه، انتقد السيناتور جاك ريد، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إدارة ترامب في بيان صدر يوم السبت، لتقصيرها في تزويد "الكونغرس" بأي "إحاطات أو معلومات استخبارية حقيقية قبل الضربات على إيران".

وقال ريد، وهو ديمقراطي من ولاية رود آيلاند، في بيانه: "لم يذكر الرئيس إيران إلا نادراً خلال أطول خطاب لحالة الاتحاد في التاريخ، ولم يحدد الهدف".

كما "لم يتلقّ الكونغرس أي إحاطات أو معلومات استخبارية حقيقية، ومن الصعب تبرير أي عمل من دون أساس منطقي"، وفق ريد.

أتى ذلك بعدما شنّت الولايات المتحدة عدواناً على إيران، صباح اليوم، مستهدفةً عدة محافظات في البلاد.

وأعلن ترامب بدء "عملية عسكرية" واسعة ضد إيران، قائلاً إنّ الهدف من هذه "العمليات القتالية" هو "الدفاع عن الشعب الأميركي من خلال القضاء على التهديدات الإيرانية الوشيكة".

في المقابل، ردّت إيران على العدوان بقصفها كيان الاحتلال الإسرائيلي، وقواعد أميركية رئيسية في دول الخليج.

المصدر / وكالات