فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد شاب من بلدة الظاهرية متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

وزارة الاقتصاد: توقيف تجار واتخاذ إجراءات مشددة لمخالفي قرارات منع الاحتكار

"الوعد الصادق 4".. إيران تمطر إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات وتقصف قواعد أميركية

قوات الاحتلال تغلق حقول غاز بعد عدوانها على إيران

إغلاقات عسكرية واعتداءات للمستوطنين في عدة مناطق بالضفة

مؤشرات ميدانية تنذر بتدهور الأوضاع الإنسانية والإغاثية مجددًا في غزة

شعبان يدعو المواطنين للحذر من تصاعد الاعتداءات الإرهابية الاستيطانية

"العفو الدولية": "إسرائيل" تصعّد إجراءات تكريس الضم في الضفة وتوسّع الاستيطان

إيقاف 29 تاجرًا وإغلاق 11 محلًا في غزة ضمن حملة لمكافحة الاحتكار

استطلاع أمريكي يكشف عن دعم 57% من الجمهور إقامة دولة فلسطينية

العملات الرقمية تفقد 128 مليار دولار من قيمتها عقب إعلان الحرب على إيران

28 فبراير 2026 . الساعة 11:56 بتوقيت القدس
...
بتكوين تهبط إلى 63 ألف دولار وإيثريوم يتراجع 4.5% مع بدء الهجوم على إيران.

هوت عملة البتكوين وعملات مشفرة عالمية أخرى بشدة، صباح السبت، عقب إعلان أمريكا وإسرائيل بدء هجوم عسكري واسع على إيران.

وتراجع البتكوين بنسبة 3.8% لينزل إلى ما دون 63 ألفا و38 دولار، في حين كان انخفض الإيثريوم -وهي ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم- أكبر وبلغ 4.5% لتستقر عند سعر 1835 دولار.

وذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن منصة "كوين غيكو" المتخصصة بالعملات المشفرة إن القيمة السوقية للعملات المشفرة فقدت قرابة 128 مليار دولار كتأثير مباشر للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وتمثل خسارة صباح اليوم امتدادا لما يعرف البتكوين من تراجعات ناتجة عن عمليات بيع متتالية في أسواق العملات المشفرة، وقد بدأت هذه العمليات مباشرة بعد وصل البتكوين إلى ذروة قياسية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ليسجل 126 ألف دولار.

المصدر / وكالات
#بتكوين #العملات الرقمية #حرب إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة