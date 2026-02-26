بالأسماء... سرايا القدس تنعى 20 شهيدًا من ألويتها العسكرية

نعت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، 20 من ألويتها العسكرية، استشهدوا خلال معركة "طوفان الأقصى" التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أن "دماء الشهداء ستزيد من عزمها"، وأن "المقاومة ستبقى مستمرة حتى دحر الاحتلال عن فلسطين".
وأعلنت سرايا القدس أن الشهداء هم:
1- الشهيد القائد/ محمد فايز الحسني
(قائد في وحدة العمليات المركزية)
2- الشهيد القائد/ زكريا فتحي أبو غالي
(قائد في وحدة الإعلام الحربي المركزية)
3- الشهيد القائد/ كمال عبد الناصر أبو طعيمة
(قائد في ملف التنسيق المركزي)
4- الشهيد القائد/ أشرف إسماعيل القرا
(قائد سلاح الإشارة - لواء خانيونس)
5- الشهيد القائد/ محمد ناهض كتكت
(قائد وحدة المعلومات - لواء الشمال)
6- الشهيد القائد/ محمد عبد الغني الجزار
(قائد في ملف التنسيق المركزي)
7- الشهيد القائد/ حمزة مقلد حميد
(قائد وحدة أمن السرايا – لواء الشمال)
8- الشهيد القائد/ محمود عبد الرحيم النجار
(قائد في وحدة الدعم والإمداد المركزية)
9- الشهيد القائد/ الحسن محمد حميد
(قائد في وحدة أمن السرايا المركزية)
10- الشهيد القائد/ عاصم ابراهيم البطش
(قائد البنية التحتية - لواء الشمال)
11- الشهيد القائد/ علاء صبح الهور
(قائد الإدارة المالية - لواء الوسطى)
12- الشهيد القائد/ زكي اشتيوي المصري
(قائد سلاح الإشارة - لواء الوسطى)
13- الشهيد القائد/ لقمان عبد السلام عنبر
(قائد وحدة المدفعية - لواء غزة)
14- الشهيد القائد/ أيمن سليمان أبو طير
(قائد في وحدة العمليات المركزية)
15- الشهيد القائد/ محمد نعيم منصور
(قائد في وحدة المعلومات المركزية)
16- الشهيد القائد/ سامي موسى داود
(قائد في وحدة المعلومات المركزية)
17- الشهيد القائد/ سامر شحدة النويري
(قائد في وحدة الإعلام الحربي المركزية)
18- الشهيد القائد/ سائد غازي البابلي
(قائد في وحدة المعلومات المركزية)
19- الشهيد القائد/ حسن محمود صلاح
(قائد في ملف البنية - لواء الشمال)
20- الشهيد القائد/ حسن يسري الحطاب
(قائد في وحدة التعبئة المركزية)