بالأسماء... سرايا القدس تنعى 20 شهيدًا من ألويتها العسكرية

متابعة/ فلسطين أون لاين

نعت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، 20 من ألويتها العسكرية، استشهدوا خلال معركة "طوفان الأقصى" التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أن "دماء الشهداء ستزيد من عزمها"، وأن "المقاومة ستبقى مستمرة حتى دحر الاحتلال عن فلسطين".

وأعلنت سرايا القدس أن الشهداء هم:

1- الشهيد القائد/ محمد فايز الحسني

(قائد في وحدة العمليات المركزية)

2- الشهيد القائد/ زكريا فتحي أبو غالي

(قائد في وحدة الإعلام الحربي المركزية)

3- الشهيد القائد/ كمال عبد الناصر أبو طعيمة

(قائد في ملف التنسيق المركزي)

4- الشهيد القائد/ أشرف إسماعيل القرا

(قائد سلاح الإشارة - لواء خانيونس)

5- الشهيد القائد/ محمد ناهض كتكت

(قائد وحدة المعلومات - لواء الشمال)

6- الشهيد القائد/ محمد عبد الغني الجزار

(قائد في ملف التنسيق المركزي)

7- الشهيد القائد/ حمزة مقلد حميد

(قائد وحدة أمن السرايا – لواء الشمال)

8- الشهيد القائد/ محمود عبد الرحيم النجار

(قائد في وحدة الدعم والإمداد المركزية)

9- الشهيد القائد/ الحسن محمد حميد

(قائد في وحدة أمن السرايا المركزية)

10- الشهيد القائد/ عاصم ابراهيم البطش

(قائد البنية التحتية - لواء الشمال)

11- الشهيد القائد/ علاء صبح الهور

(قائد الإدارة المالية - لواء الوسطى)

12- الشهيد القائد/ زكي اشتيوي المصري

(قائد سلاح الإشارة - لواء الوسطى)

13- الشهيد القائد/ لقمان عبد السلام عنبر

(قائد وحدة المدفعية - لواء غزة)

14- الشهيد القائد/ أيمن سليمان أبو طير

(قائد في وحدة العمليات المركزية)

15- الشهيد القائد/ محمد نعيم منصور

(قائد في وحدة المعلومات المركزية)

16- الشهيد القائد/ سامي موسى داود

(قائد في وحدة المعلومات المركزية)

17- الشهيد القائد/ سامر شحدة النويري

(قائد في وحدة الإعلام الحربي المركزية)

18- الشهيد القائد/ سائد غازي البابلي

(قائد في وحدة المعلومات المركزية)

19- الشهيد القائد/ حسن محمود صلاح

(قائد في ملف البنية - لواء الشمال)

20- الشهيد القائد/ حسن يسري الحطاب

(قائد في وحدة التعبئة المركزية)





المصدر / فلسطين أون لاين