الاحتلال يستولي على 258 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية

25 فبراير 2026 . الساعة 21:27 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت تقارير فلسطينية وعبرية، أن ما تسمى "سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية"، قامت أخيراً، بتحويل 258 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية إلى عائلات قتلى إسرائيليين سقطوا في عملياتٍ للمقاومة الفلسطينية

وأوضحت القناة الـ 14 العبرية، أن المبلغ حُوِّل إلى 11 عائلة إسرائيلية بناءً على أحكام قضائية وقرارات تعويضات صادرة ضد منفذي العمليات، وقد تم خصم هذه التعويضات من عائدات الضرائب بسبب صعوبة استيفاء الأموال من منفذي العمليات الذين استشهدوا أو اعتُقلوا ويقضون أحكامًا طويلة في سجون الاحتلال.

وأضافت أن الأموال خُصمت على خلفية عمليات وقعت في القدس وحيفا وشمال الضفة الغربية ومناطق أخرى خلال أعوام 2001 و2002 و2003 و2004 و2016 و2019 و2023.

وبعد إجراءات الحجز التي نفّذتها سلطات الاحتلال على أموال للسلطة الفلسطينية، جرى خلال الفترة الأخيرة تحويل 258 مليون شيكل من وزارة المالية إلى مكتب دائرة التنفيذ والجباية، ومنها إلى العائلات الإسرائيلية.

وبحسب القناة العبرية، فإن هذه المبالغ الكبيرة حُوّلت إلى 125 ملفاً في دائرة التنفيذ، كانت قد فُتحت استناداً إلى التعويضات التي حُدّدت في الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مختلفة، وقد اكتمل توزيعها على ممثلي عائلات القتلى والمصابين.

 

 

