وفاة 3 مصريين وفقدان 18 آخرين في غرق مركب للهجرة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، وفاة ثلاثة مواطنين وفقدان 18 آخرين في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية كان متوجها إلى اليونان.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنها تتابع حادث غرق مركب هجرة غير شرعية كان متوجها إلى اليونان من إحدى الدول المجاورة يوم الأحد الماضي، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين من بينهم 21 مواطنا مصريا 18 منهم مازالوا في عتاد المفقودين، وثلاثة لقوا حتفهم.

ووجه وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي السفارة المصرية في أثينا لتكثيف اتصالاتها مع جميع السلطات اليونانية المعنية لمتابعة تداعيات الحادث، وجهود انتشال المفقودين، وكذلك سرعة إنهاء كافة الاجراءات اللازمة لإعادة جثامين المتوفين إلى مصر.

وتواصل السفارة المصرية في أثينا استقبال أسر وأقارب المتوفين لترتيب وإنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثامين إلى أرض الوطن في أقرب فرصة ممكنة.

وأهابت الوزارة مجددا بالمواطنين توخى أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء عصابات الهجرة غير الشرعية، والابتعاد تماما عن السفر عبر الطرق غير القانونية مهما كانت الدوافع، وذلك حفاظا على سلامتهم

