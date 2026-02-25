الاحتلال يهدم مبنى ومحالّ تجارية جنوب جنين

فلسطين أون لاين

25 فبراير 2026 . الساعة 12:43 بتوقيت القدس
عمليات هدم في الضفة الغربية (أرشيفية)

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، بهدم مبنى ومحال تجارية عند مدخل قرية عنزا جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية إن آليات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافات عسكرية، وبدأت بهدم مبنى ومحال تجارية تعود للمواطن ناصر العواد، إضافة إلى مقهى العادل، عند مدخل القرية.

اقرأ أيضًا: الاحتلال يهدمُ 3 منازل ومنشآت زراعية في رام الله ونابلس

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت الشارع الرئيس ومدخل القرية، ما أعاق حركة مرور المركبات من وإلى مدينة جنين.

ونفذت سلطات الاحتلال 538 عملية هدم خلال 2025، استهدفت نحو 1400 منزل ومنشأة، حسب توثيق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في ارتفاع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، ضمن منهجية تهدف إلى استهداف البناء والنمو الطبيعي للفلسطينيين.
 

