طريقة عمل المقلوبة الفلسطينية

المقلوبة الفلسطينية من أشهر الأطباق التقليدية في بلاد الشام وتركيا، وهي وجبة متكاملة تتكون أساسًا من الأرز والخضار المقلية مثل الباذنجان، الزهرة، البطاطا، أو الفول الأخضر، مع اللحم أو الدجاج. عادةً ما تُقدّم المقلوبة مع اللبن الرائب أو السلطة العربية المكوّنة من الطماطم والخيار والبقدونس والخس وعصير الليمون.

تاريخ المقلوبة وسبب التسمية

عرفت المقلوبة في فلسطين، الأردن، ولبنان منذ القدم، وكانت تُسمى "الباذنجانية" لاحتوائها على الباذنجان كمكوّن رئيسي. ويروي التاريخ أن الطبخة قدّمت للفاتح صلاح الدين الأيوبي عند دخوله القدس، فأُعجب بها ووصفها بأنها "المقلوبة" نسبة إلى طريقة تقديمها، حيث تُقلب المكونات في طبق التقديم قبل التقديم.

طريقة التحضير

المكونات:

دجاجة متوسطة الحجم مقطعة أربع قطع

3 أكواب أرز

3 حبات بطاطا

حبتا باذنجان

حبة زهرة

بصلة واحدة مقطعة مربعات

ورقة غار واحدة

ملعقتان كبيرتان ملح

عود قرفة

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

ملعقة صغيرة هال مطحون

ملعقة صغيرة كاري

ملعقة كبيرة زيت نباتي

ماء لسلق الدجاج

طريقة التحضير:

يُفرم البصل ويُقلى مع ملعقة من الزيت، ثم يُضاف الدجاج ويُقلّى جيدًا.

يُضاف عود القرفة، ورقة الغار، والقرفة الناعمة، ثم يُغطّى الماء ويُترك الدجاج حتى ينضج.

يُنقع الأرز نصف ساعة، ثم يُصفّى ويُضاف إليه البهارات والملح.

تُقطّع البطاطا والباذنجان والزهرة وتُقلى حتى تصبح ذهبية.

يُخرج الدجاج من المرق بعد النضج، ويُصفّى ثم يُقلى.

في قدر واسع، توضع طبقة من الأرز، ثم قطع الدجاج المقلية، البطاطا، الزهرة، وتُغطّى ببقية الأرز. يُسكب مرق الدجاج فوق الأرز حتى يغمره.

يُترك القدر على نار متوسطة حتى يغلي، ثم تُخفّض الحرارة ويُترك حتى ينضج.

تُقلب المقلوبة في صينية كبيرة، وتُترك 10 دقائق قبل التقديم، ثم تُقدّم ساخنة.

المقلوبة الفلسطينية ليست مجرد وجبة، بل هي جزء من التراث الغذائي والثقافي الفلسطيني، وتجمع بين النكهة الغنية والذكريات العائلية في كل طبق.

المصدر / فلسطين أون لاين