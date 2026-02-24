قمم حاسمة في دوري الأبطال.. ريال يستضيف بنفيكا وإنتر مطالب بريمونتادا

تنطلق مساء الثلاثاء مباريات إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في جولة مرتقبة تحمل مواجهات قوية وحاسمة، حيث تسعى الأندية الكبرى إلى تأكيد تفوقها أو تعويض تعثرها لضمان العبور إلى الدور التالي.





ريال مدريد في اختبار بنفيكا

يخوض ريال مدريد تحديًا مهمًا عندما يستضيف نظيره بنفيكا على ملعب سانتياجو برنابيو، بعدما حسم الفريق الإسباني مواجهة الذهاب بهدف سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويطمح بنفيكا، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى قلب الطاولة في مدريد وتكرار مفاجأة سابقة حققها الفريق البرتغالي أمام العملاق المدريدي في لشبونة. غير أن المهمة تبدو معقدة في ظل سجل الفريق المتواضع خارج أرضه خلال دور المجموعات.

إنتر أمام مهمة الثلاثية





بدوره، يحتاج إنتر ميلان إلى فوز كبير على ضيفه بودو غليمت في ملعب سان سيرو، لتعويض خسارته ذهابًا 1-3.

ويسعى "نيراتزوري" بقيادة مدربه الروماني كريستيان كيفو إلى تفادي خروج مبكر، بعد أن عانى الفريق من سرعة الهجمات المرتدة للفريق النرويجي الذي حسم مواجهة الذهاب بهدفين خاطفين خلال ثلاث دقائق.

ويعوّل إنتر على قوته الهجومية، بعدما سجل 13 هدفًا في آخر خمس مباريات بمختلف المسابقات، أملاً في تحقيق ريمونتادا تبقيه في المسابقة.

يوفنتوس في مأزق

أما يوفنتوس، فيواجه مهمة أكثر تعقيدًا، إذ يتعين عليه تعويض خسارته الثقيلة ذهابًا 2-5 أمام مضيفه غلطة سراي التركي في إسطنبول، بعد انهيار مفاجئ في الشوط الثاني.

وتفاقمت أزمة "السيدة العجوز" عقب خسارة محلية جديدة أمام كومو، ما أبعد الفريق عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، في وقت يعيش فيه أسوأ فتراته هذا الموسم، إذ لم يحقق أي فوز في مبارياته الخمس الأخيرة.

سان جيرمان ودورتموند لتأكيد التفوق





وفي مواجهات أخرى، يتطلع باريس سان جيرمان، حامل اللقب، إلى تأكيد تفوقه على موناكو بعدما فاز ذهابًا 3-2، عندما يستضيف لقاء الإياب على ملعب بارك دي برانس.

كما يسعى بوروسيا دورتموند إلى الحفاظ على أفضليته (2-0) حين يحل ضيفًا على أتالانتا، بينما يستقبل باير ليفركوزن نظيره أولمبياكوس بعدما عاد بفوز مهم من اليونان ذهابًا.

وتحمل جولة الإياب الكثير من الإثارة والترقب، في ظل تقارب المستويات وسعي الأندية إلى حسم بطاقات التأهل قبل انطلاق الأدوار الإقصائية الكبرى.

المصدر / وكالات