رئيس بلدية خان يونس: الأمطار تكشف هشاشة الوضع الإنساني وتفاقم معاناة السكان

قال رئيس بلدية خان يونس: إن هطول الأمطار الأخيرة كشف مجدداً هشاشة الوضع الإنساني الذي يعيشه السكان في المدينة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وأوضح أن هناك تباطؤاً ملحوظاً في إدخال الخيام والمساعدات الإنسانية إلى المتضررين، ما فاقم من معاناة آلاف الأسر التي تواجه ظروفاً معيشية قاسية، لا سيما مع استمرار سوء الأحوال الجوية.



غرق خيام النازحين في خان يونس بفعل المنخفض الجوي

وأشار إلى أن الجهات المعنية تصطدم بجملة من الصعوبات والعراقيل الكبيرة التي تعيق الاستجابة السريعة للاحتياجات المتزايدة، مؤكداً أن البلدية تسعى بالتعاون مع المؤسسات المختلفة لإيجاد بدائل وحلول طارئة للتخفيف من حدة الأزمة.

وأكد أن حجم الكارثة الإنسانية في خان يونس يفوق الإمكانات والآليات المتوفرة حالياً، مبيناً أن الوضع القائم لا يمكن التعامل معه بالأدوات التقليدية، ما يستدعي تحركاً عاجلاً ودعماً أكبر لمواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.

المصدر / فلسطين أون لاين