عزام الأحمد: "حماس" ليست تنظيمًا إرهابيًا وهي جزءٌ من النسيج الوطني الفلسطيني

24 فبراير 2026 . الساعة 11:28 بتوقيت القدس
أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد

أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد أنَّ كل ما يقال عن نزع سلاح حماس وأنهم تنظيم إرهابي هو كلام مرفوض بالنسبة لنا، مؤكدًا أن "حماس" ليست تنظيمًا إرهابيًا، وهي جزء من النسيج الوطني الفلسطيني.

وقال الأحمد في تصريحات صحفية، إنّ "أكثر بيت في الدول العربية صالح هو فلسطين، وعلى من يردد أن حماس وفتح أضاعوا القضية بالانقسام أن ينظر كيف الوضع في السودان، أو ليبيا، ووضع الصومال أيضًا. هذه البيوت هي التي تحتاج لإصلاح وليس نحن".

وأضاف "لم ننظر لـ"حماس" يومًا على أنها تنظيم إرهابي، ودائمًا نرفض عندما يصدر قرار من أي مؤسسة دولية أو حكومة بتصنيفهم تنظيمًا إرهابيًا، فهم جزء من النسيج الوطني الفلسطيني".

 

