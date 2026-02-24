الذهب يتراجع مع صعود الدولار وسط توتر بين واشنطن وطهران

تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء، من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، متأثرة بارتفاع الدولار وتزايد التوترات الجيوسياسية، رغم الضبابية التي تحيط بالرسوم الجمركية الأميركية.

وبحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 5167.28 دولارًا للأوقية، مُنهيًا موجة مكاسب استمرت أربع جلسات. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل/نيسان 0.7% إلى 5187.40 دولارًا.

الدولار يضغط على المعدن النفيس

واصل الدولار ارتفاعه، ما جعل الذهب — المقوّم بالعملة الأميركية — أكثر تكلفة على المتعاملين بالعملات الأخرى. وجاء الصعود بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة فرض رسوم جمركية أعلى على دول "تراجعت" عن اتفاقات تجارية سابقة، عقب إلغاء المحكمة العليا رسوماً طارئة كان قد فرضها.

وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه قد يوافق على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس إذا أظهرت بيانات الوظائف تحسنًا في سوق العمل بعد عام 2025 الضعيف. وتشير توقعات الأسواق إلى ثلاثة تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة هذا العام.

قلق في الأسواق وتوتر متصاعد

أسواق الأسهم الآسيوية افتتحت تعاملاتها على تراجع، متأثرة بانخفاض وول ستريت وارتفاع حالة عدم اليقين تجاه سياسة الرسوم الجمركية الأميركية والاضطرابات الجيوسياسية.

الفضة والبلاتين يتراجعان

امتدّ التراجع إلى بقية المعادن النفيسة؛ إذ هبطت الفضة 0.9% إلى 87.39 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.5% إلى 2142.35 دولارًا. في المقابل، ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1750.98 دولارًا.

