الاحتلال يهدمُ 3 منازل ومنشآت زراعية في رام الله ونابلس

24 فبراير 2026 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
الاحتلال ينفذ عملية هدم في الضفة الغربية (أرشيفية)

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، عمليات هدم لمنازل ومنشآت زراعية غربي رام الله وجنوبي نابلس.

في رام الله، أفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت منازل المواطنين: أمجد سليمان مفارجة، وأيهم مفارجة، وأنس مفارجة، كما هدمت منشأة (بركس دجاج) تعود للمواطن سليمان عاصي، في  بلدة بيت لقيا، غرب رام الله.

وفي نابلس،  هدمت جرافة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بركسا زراعيا في بلدة بورين جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال، ترافقها جرافة، اقتحمت المنطقة القريبة من الشارع الالتفافي جنوب البلدة، وشرعت بهدم بركس يُستخدم لتربية المواشي ويعود لعائلة النجار.

وأشارت المصادر إلى أن البركس قائم منذ ثمانينيات القرن الماضي، ولم تُصدر بحقه أوامر هدم مسبقة، كما تعرّض لاعتداءات متكررة من مستعمرين خلال السنوات الماضية.

ونفذت سلطات الاحتلال 538 عملية هدم خلال 2025، استهدفت نحو 1400 منزل ومنشأة، حسب توثيق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في ارتفاع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، ضمن منهجية تهدف إلى استهداف البناء والنمو الطبيعي للفلسطينيين.

