فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إيران تقترب من حسم صفقة صواريخ صينية "أسرع من الصوت"

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 73 ألفًا و 73 شهيدًا

نتنياهو يمثل للمرة الـ 80 أمام المحكمة للرد على اتهامات الرشوة

طريقة عمل المقلوبة الفلسطينية

مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط إجراءات مشددة

تحذيرات طبية من تأثير الإجهاد البدني المفرط على جودة خلايا الدم

قمم حاسمة في دوري الأبطال.. ريال يستضيف بنفيكا وإنتر مطالب بريمونتادا

رئيس بلدية خان يونس: الأمطار تكشف هشاشة الوضع الإنساني وتفاقم معاناة السكان

الاحتلال يبعد مقدسيين عن الأقصى ضمن حملة "تفريغ المسجد"

"الاقتصاد" لـ"فلسطين أون لاين": إجراءات قانونية رادعة بحق "التجار المخالفين" بغزة

محدث خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة.. شهيدان في بيت لاهيا وقصفٌ مدفعيٌّ في خان يونس

24 فبراير 2026 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
...
قصف إسرائيلي على غزة (أرشيف)

واصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة عبر القصف الجوي والمدفعي، ونسف المنازل، وإطلاق النار تجاه المواطنين وخيامهم.

أفادت مصادر صحفية، ظهر يوم الثلاثاء، بارتقاء شهيدين بقصف للاحتلال في تل الذهب ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما أصيبت طفلة بشظايا قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية في جباليا البلد شمالي القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانًا مكثفة من المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار تجاه مدينة رفح جنوبًا.

وقالت وزارة الصحة إن 7 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى ارتقاء 615 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار، وإصابة 1,658، و انتشال 726 جثمانًا.

وأعلنت وزراة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,073 شهيدًا و 171,756 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة