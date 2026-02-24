فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل زعيم عصابة "خاليسكو" يشعل المكسيك.. 55 قتيلاً في مواجهات مع الأمن.

مجزرة المسعفين في رفح.. الاحتلال أطلقَ ألف رصاصةٍ نحو مركبات الطوارئ وعمال الإغاثة!

انفجار عبوة ناسفة يودي بحياة شرطي ويصيب اثنين وسط موسكو

خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة.. إصابة طفلة في جباليا وقصفٌ مدفعيٌّ في خان يونس

عشرون دولة أوروبية ومسلمة تحذر من مسار الضم الإسرائيلي في الضفة الغربية

قاسم: تصريحات سموتريتش استهتارٌ بترتيبات "مجلس السلام" لإنهاء الحرب في غزَّة

مياه الأمطار تُغرِق خيام النَّازحين في غزَّة

رمضان في غزة: صيام على وقع القصف وإفطار على أمل الحياة

طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وبارد

وائل أبو قمر… رحلة جرحٍ معلّق بين غزة وغربة العلاج

خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة.. إصابة طفلة في جباليا وقصفٌ مدفعيٌّ في خان يونس

24 فبراير 2026 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
...
الاحتلال ينسف مبنى في غزة (أرشيفية)

واصل الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة عبر القصف الجوي والمدفعي، ونسف المنازل، وإطلاق النار تجاه المواطنين وخيامهم.

وأفادت مصادر صحفية، يوم الثلاثاء، بإصابة طفلة بشظايا قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية في جباليا البلد شمالي القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانًا مكثفة من المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار تجاه مدينة رفح جنوبًا.

وأشارت وزارة الصحة، أمس الإثنين إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ عدد الشهداء  615 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,651 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 726 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72,073 شهيدًا و 171,749 إصابةً.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة