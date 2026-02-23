محافظة القدس: الاحتلال وزع 23 إخطارا بالهدم لمنشآت سكنية وزراعية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت محافظة القدس بأن ما تُسمّى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال، وزّعت 23 إخطارًا بالهدم لمنشآت سكنية وزراعية في منطقة أم الشخاليب شرقي بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس في بيانها إن إخطارات الهدم من شأنها أن تهدد عشرات المواطنين بخطر التشريد وفقدان مصادر رزقهم، في مناطق جنوب شرق القدس المحتلة.

وفي السياق، أفادت محافظة القدس بأن مستوطنين اقتحموا، منزل المواطن يوسف الزواهرة في تجمع خلة السدرة البدوي قرب بلدة مخماس شمالي القدس المحتلة، وعاثوا فيه خرابًا، قبل أن يُقدموا على سرقة خزان مياه وإغلاق الطريق المؤدي إلى المنزل.

وأوضحت المحافظة أن هذا الاعتداء يأتي في سياق تصعيد متواصل يستهدف التجمعات البدوية في محيط القدس، عبر الاعتداء على الممتلكات وفرض وقائع ميدانية تُضيّق الخناق على المواطنين في أراضيهم، تمهيدًا للاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستعماري.

وفي السياق ذاته، ذكرت المحافظة أن مستوطنين يواصلون أعمال التوسع في بؤرة استعمارية أقيمت مؤخرًا على أراضي المواطنين في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة، من خلال إضافة منشآت جديدة وتجريف مساحات من الأراضي المحيطة، في محاولة لتثبيت البؤرة وتحويلها إلى نقطة استعمارية دائمة.

وأكدت أن مناطق شمال وشرق القدس تشهد تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين، بالتوازي مع سياسات احتلالية تهدف إلى توسيع رقعة الاستعمار وعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.