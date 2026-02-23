فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تصريحات السفير الأميركي في "إسرائيل"... تشكيك بجدوى اتفاقيات التطبيع

برشلونة يهزم ليفانتي بثلاثية نظيفة ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النَّار بغزَّة

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمواجهة مخططات ضم الضفة

عجز بنسبة 90%... كارثة قطع المياه تثقل يوميات الغزيين

نفاد الدواء في غزة… مرضى مزمنون بين خطر الانتكاس والموت

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

مستوطنون يحرقون مسجدًا ويخطّون شعارات عنصرية غرب نابلس

تصريحات السفير الأمريكي تكشف تحوّلًا إستراتيجيًا في مقاربة الصراع

طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وأمطار متفرقة

بالصور مستوطنون يحرقون مسجدًا ويخطّون شعارات عنصرية غرب نابلس

23 فبراير 2026 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
...
محاولات متواصلة ينفذها المستوطنون لحرق دور العبادة في الضفة الغربية (أرشيفية)

أحرق مستوطنون، فجر يوم الاثنين، مسجدًا يقع بين بلدتي صرة وتل غرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة وخطّوا شعارات عنصرية على جدرانه.

وبحسب شهود عيان، اندلع الحريق عند مدخل مسجد أبو بكر الصديق وألحق أضرارا بالبوابة والواجهة الخارجية، فيما تمكن أهالي القرية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى داخل المسجد.

وأوضحت مصادر محلية أن المستوطنين خطّوا أيضًا، شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على جدران المسجد. 

tuNkn.jpg

من جهتها، أفادت دائرة الأوقاف بأن المستوطنين حاولوا إحراق مسجد أبو بكر الصديق في القرية خلال ساعات الفجر، مؤكدة متابعة الحادثة مع الجهات المختصة.

 

 وأشارت إلى أن هذه العصابات وتحت حماية الاحتلال اعتدت على 45 مسجداً في العام الماضي 2025.

CngOn.jpg

وتشهد قرى وبلدات محافظة نابلس اعتداءات متكررة من قبل عصابات "تدفيع الثمن" و"فتية التلال"، تستهدف الممتلكات ودور العبادة، وتشمل إحراق مساجد وكتابة شعارات تحريضية على جدرانها.

وتتركز هذه الاعتداءات بشكل خاص في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #تدفيع الثمن #فتية التلال #حرق مسجد في نابلس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة