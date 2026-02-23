مستوطنون يحرقون مسجدًا ويخطّون شعارات عنصرية غرب نابلس

أحرق مستوطنون، فجر يوم الاثنين، مسجدًا يقع بين بلدتي صرة وتل غرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة وخطّوا شعارات عنصرية على جدرانه.

وبحسب شهود عيان، اندلع الحريق عند مدخل مسجد أبو بكر الصديق وألحق أضرارا بالبوابة والواجهة الخارجية، فيما تمكن أهالي القرية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى داخل المسجد.

وأوضحت مصادر محلية أن المستوطنين خطّوا أيضًا، شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على جدران المسجد.

من جهتها، أفادت دائرة الأوقاف بأن المستوطنين حاولوا إحراق مسجد أبو بكر الصديق في القرية خلال ساعات الفجر، مؤكدة متابعة الحادثة مع الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن هذه العصابات وتحت حماية الاحتلال اعتدت على 45 مسجداً في العام الماضي 2025.

وتشهد قرى وبلدات محافظة نابلس اعتداءات متكررة من قبل عصابات "تدفيع الثمن" و"فتية التلال"، تستهدف الممتلكات ودور العبادة، وتشمل إحراق مساجد وكتابة شعارات تحريضية على جدرانها.

وتتركز هذه الاعتداءات بشكل خاص في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين