بالصور 50 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال

22 فبراير 2026 . الساعة 20:18 بتوقيت القدس
...
50 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال
متابعة/ فلسطين أون لاين

أدى آلاف المصلين، مساء الأحد، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، في خامس أيام شهر رمضان المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن 50 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين، ومنعها المواطنين من الضفة الغربية من الوصول إليه.

ويفرض الاحتلال القيود على المصلين تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث يمنع دخول الشبان إلى المسجد من أجل أداء صلاتي العشاء والتراويح، وأبعد عدداً من المرابطين والمرابطات عن المسجد الأقصى.

أفادت محافظة القدس الشريف، بأن سلطات الاحتلال تمنع تنفيذ الخطط اللوجستية الخاصة باستقبال المصلين في المسجد الأقصى المبارك، داعية إلى تدخل دولي عاجل لحماية الحقوق الدينية والمدنية للفلسطينيين.

وأوضحت المحافظة، أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 250 قرار إبعاد عن الحرم الشريف، في محاولة لفرض وقائع أحادية الجانب تخالف الوضع التاريخي والقانوني القائم.

