أكسيوس: مفاوضات أميركية إيرانية متوقعة الجمعة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال مسؤول أميركي بارز لموقع "أكسيوس"، يوم الأحد، إن المفاوضين الأميركيين مستعدون لعقد جولة أخرى من المحادثات مع إيران، الجمعة، في جنيف، إذا تلقوا مقترحاً إيرانياً مفصلاً بشأن اتفاق نووي خلال 48 ساعة.

وذكر مسؤولون أميركيون أن الجهود الدبلوماسية الحالية قد تكون الفرصة الأخيرة التي يمنحها الرئيس دونالد ترمب لإيران قبل الشروع في عملية عسكرية أميركية إسرائيلية واسعة النطاق قد تستهدف مباشرة المرشد علي خامنئي، وفق الموقع.

وأوضح المسؤول الأميركي أن إدارة ترمب تنتظر المقترح الإيراني.

ويخطط المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذان نصحا ترمب بإعطاء الدبلوماسية فرصة قبل إصدار أمر بضربة عسكرية، للتوجه إلى جنيف في 27 فبراير، إذا أرسل الإيرانيون المقترح هذا الأسبوع.

وقال المسؤول: "إذا قدمت إيران مسودة مقترح، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع في جنيف، الجمعة، لبدء مفاوضات تفصيلية لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق نووي".

وأكد أن إدارة ترمب وإيران قد تناقشان أيضاً إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت قبل الاتفاق على صفقة نووية كاملة.