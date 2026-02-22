مستوطنون يقتحمون مساكن المواطنين في مسافر يطا

فلسطين أون لاين

22 فبراير 2026 . الساعة 17:52 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
وكالات/ فلسطين أون لاين

واصل المستوطنون، اليوم الأحد، جوالاتهم الاستفزازية في التجمعات وخرب مسافر يطا جنوب الخليل، تخللها اقتحام مساكن المواطنين وإطلاق الأغنام بالأراضي الزراعية.

وقال الناشط الاعلامي أسامة مخامرة، إن المستوطنين يقومون بشكل يومي بتنفيذ عمليات مطاردة المواطنين ورعاة الاغنام، واقتحام المساكن في عدد من الخرب وقرى المسافر، منها في منطقتي رجوم إعلي، وابو شبان، والحلاوة، والفخيت، وغيرها من التجمعات بمسافر يطا.

كما قاموا اليوم باقتحام مسكن المواطن محمد النجار في خربة المركز، وأطلقوا اغنامهم في محيط المسكن وفي الأراضي الزراعية.

