شرطة غزة توقف 19 تاجراً وتتلف 9 أطنان من الأغذية الفاسدة

22 فبراير 2026 . الساعة 15:09 بتوقيت القدس
مباحث التموين نفذت جولات تفتيشية تطال 223 منشأة تجارية بقطاع غزة

أوقفت دائرة مباحث التموين بالشرطة الفلسطينية في غزة، 19 تاجراً وبائعاً متلاعباً بالأسعار، وأتلفت قرابة 9 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكثّفت الشرطة الفلسطينية، وفق ما ذكرت على موقعها الإلكتروني، برفقة طواقم وزارة الاقتصاد، الجولات التفقدية على الأسواق والمراكز التجارية في مختلف محافظات القطاع، لمنع الاحتكار ورفع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت "مباحث التموين" أنها أوقفت 19 تاجراً وبائعاً لقيامهم برفع أسعار البضائع والسلع التموينية، وخاصة البيض والخضروات، وأنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وضبطت "المباحث" 8785 كيلوغرامًا من المواد التموينية المخالفة لتاريخ الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام، مشيرة إلى أنها قامت بإتلافها في محاضر رسمية بحضور الوزارات المختصة.

وبينت أنها قامت بـ 21 جولة ميدانية في مختلف محافظات القطاع خلال 24 ساعة، شملت 223 محلاً ومنشأة تجارية، وذلك في إطار متابعة الالتزام بالتسعيرة المعتمدة والتأكد من سلامة وجودة السلع المعروضة للمواطنين.

وأكدت مباحث التموين أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المكثفة لحماية المستهلك ومنع أي محاولات للاستغلال أو الاحتكار، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي مخالف يثبت تجاوزه للقوانين والتعليمات الناظمة للسوق.

ودعت، المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات، تعزيزًا لجهود ضبط الأسواق وترسيخ الاستقرار التمويني في جميع المحافظات.

